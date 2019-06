General José Maria detido por ordem do Supremo Tribunal Militar

O general José Maria, antigo chefe dos Serviços de Inteligência e Segurança Militar (SISM), no tempo do ex-Presidente da República, José Eduardo dos Santos, viu hoje o Supremo Tribunal Militar (STM) colocá-lo em situação de prisão domiciliária, apurou o NJOnline junto de fonte do tribunal.

A fonte não adiantou a acusação que pende sobre o general “Zé” Maria mas este chegou hoje ao STM envolto em fortes medidas de segurança, tendo a Polícia Militar fechado a rua Samuel Bernardo, onde está localizado o tribunal, em Luanda.

O oficial superior jubilado saiu do Supremo Tribunal Militar algemado para a viatura celular da Polícia Militar que o levou do local.

O mandado de detenção foi, segundo apurou ainda o NJOnline junto do STM, emitido na sexta-feira mas só hoje foi possível a sua execução.

O NJOnline tentou falar com o advogado de José Maia, Sérgio Raimundo, quando este deixava as instalações do tribunal, com o seu constituinte, mas este recusou fazer declarações.

José Maria foi responsável ao longo de quase três décadas dos Serviços de Inteligência e de Segurança Militar (SISM), um dos pilares onde assentou a segurança mais estreita do antigo Chefe de Estado, José Eduardo dos Santos.

“Agora não posso falar, ainda é muito cedo”, disse o causídico ao NJOnline, apressadamente.

A chegada do oficial ao STM aconteceu perto das 09:00 e este deixou o local pouco antes das 12:00.

Apesar de não ser ainda conhecida a razão para a detenção do oficial general jubilado, a imprensa noticiou há alguns meses que José Maria ter-se-á recusado a entregar documentação sensível aquando da sua exoneração do cargo, tendo, inclusive, sido alegadamente ouvido por essa razão na Procuradoria Militar no início deste ano.

O NJOnline esteve no STM em busca de actualização para este caso mas uma fonte administrativa deste tribunal adiantou que foi emitido um comunicado apenas para os media públicos, TPA, RNA e Angop.l.