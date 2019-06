Falta de energia condiciona Hemoterapia da Açucareira

O fornecimento irregular de energia eléctrica está a condicionar o normal funcionamento do Centro de Hemoterapia da Açucareira, afecto ao Hospital Provincial do Bengo.

A situação, de acordo com o chefe do Serviço Provincial de Sangue, Tavares Joaquim, que falava à Angop, que resulta de um curto-circuito que danificou a instalação eléctrica e alguns equipamentos já se regista há mais de quatro anos.

Referiu que o sangue é um produto que requer uma conservação permanente que, infelizmente não está a acontecer devido aos problemas de energia, factor que está a contribuir para a redução do armazenamento de bolsas de sangue.

A secção de Hemoterapia do Hospital Provincial do Bengo necessita semanalmente de pelo menos 85 bolsas sangue, mas tem apenas 60 em stock, para atender a demanda.

Na sexta-feira e sábado os serviços de Hemoterapia foram reforçados com 32 bolsas de sangue doadas por fiéis da Igreja Adventista do Sétimo Dia e estudantes da Escola de Formação de Técnicos de Saúde, no âmbito do Dia Mundial do Dador de Sangue, assinalado nesta sexta-feira (14 de Junho).