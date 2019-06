Dois polícias moçambicanos mortos em incidente com militares sul-africanos em Ponta d´Ouro

VOA

Dois agentes da Polícia da República de Moçambique (PRM) morreram no domingo, 17, no extremo sul da província do Maputo, alegadamente devido a uma confrontação armada com militares sul-africanos.

O incidente registou-se na região da Ponta D’Ouro, onde os dois agentes estavam afectos à chamada Guarda da Fronteira.

As Forças Armadas sul-africanas confirmaram o incidente entre as duas forças por volta das 16 horas.

O general Kgomotso, do exército sul-africano, disse à VOA em Joanesburgo que o incidente” a ser investigado” e que do lado sul-africano “não houve vítimas”.

Em Maputo, a Polícia da República de Moçambique, informou hoje, 17 de Junho, que uma delegação foi enviada ao país vizinho para apurar as causas do incidente.

A VOA sabe que diplomatas moçambicanos na África do Sul movimentam-se para se inteirarem do que aconteceu.