BFA disponibiliza mais de 200 milhões kz em projecto de capacitação

Duzentos e quarenta e três milhões de Kwanzas é o valor total disponibilizado pelo Banco de Fomento em Angola (BFA) para apoiar, durante o ano de 2019, o projecto Capacitação para Professores Primários “CAPRI”.

O projecto, que prevê capacitar até 2023, a nível nacional, 49.854 professores, visa prepara-los para executar as suas funções de forma facilitada, apelativa e inovadora.

Segundo uma nota de imprensa chegada hoje, segunda-feira, à Angop, o CAPRI é uma iniciativa do Ministério da Educação e já capacitou quatro mil professores primários, em 2018, dos 7 municípios de Luanda, sendo que, com este apoio do BFA, será possível beneficiar e formar mais de 5.600 educadores da cidade capital.

O programa visa, através da metodologia “Ensinar a ensinar”, capacitar os professores primários angolanos em diferentes fases de implementação com material didáctico e valências para melhor transmissão do conhecimento e novas técnicas de abordagens de ensino.

O mesmo está em acção a nível nacional, em diferentes áreas, nomeadamente leitura, matemática, desporto, arte e cultura.

Esta acção enquadra-se num conjunto mais abrangente de iniciativas que o BFA apoia que será um contributo que permitirá melhorar as condições de ensino nas escolas primárias.