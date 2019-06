A economia e o discurso do PR

Aquando do VII Congresso do MPLA, o camarada JLO frisou aspectos relacionados a vida empresarial angolana, fazendo lembrar no seu discurso que o combate ao emprego não é só responsabilidade do Estado mais também dos empresário e empreendedores, através de pequenas iniciativas e convidava os grandes investidores a apostarem e ajudarem aqueles elementos com capacidade e ideias inovadoras.

Os conhecidos “Business Angel” Business Angels, os Business Angels (BA) são investidores informais em capital de risco para PME.

O financiamento por BA constitui uma oportunidade para projectos empresariais inovadores ou com potencial de crescimento que, regra geral, tem também associada uma parceria na gestão, que representa uma vantagem importante para empreendedores com pouca experiência empresarial prévia.

Os BA são investidores individuais, normalmente empresários ou directores de empresas que, investem o seu capital, conhecimentos e experiência em projectos promovidos por empreendedores, que se encontram em início de actividade ou em fases críticas de crescimento.

Trata-se de uma entrada no capital das empresas, delimitada no tempo, com o objectivo de valorização a médio prazo, através de alienação posterior das participações a outros interessados, em Angola nada ou pouco fala se de tal acto levando a crer a inexistência de BA no país.