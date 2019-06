Obras de Picasso expostas em Pequim

Mais de cem obras de Pablo Picasso podem ser vistas desde ontem, em Pequim, na maior mostra dedicada ao pintor espanhol já alguma vez realizada na China.

A exposição “Picasso, o nascimento de um génio” reúne, entre pinturas, esculturas e desenhos, mais de uma centena de obras do acervo do Museu Picasso, em Paris, de acordo com a agência France-Presse (AFP), citada pelo JA.

O museu parisiense transportou as obras a bordo de sete aviões – uma exigência das seguradoras para cobrirem a viagem, segundo os organizadores da exposição. O valor total do seguro ultrapassa os 800 milhões de euros.

A primeira exposição de Picasso na China remonta a 1983, por ocasião de uma visita a Pequim do então Presidente francês François Mitterrand. Apenas 33 obras do inventor da arte moderna foram exibidas naquela época.

Desta vez, a exposição centra-se nas obras dos primeiros 30 anos de Pablo Picasso (1881-1973).