Meghan Markle causa mal-estar e é aconselhada a controlar vida de luxos

Após levar um raspanete do príncipe Harry, Meghan Markle continua no centro da polémica.

Durante o evento Trooping the Colour, Meghan Markle foi repreendida pelo príncipe Harry por quebrar o protocolo real e, agora, continua no centro da polémica por levar uma vida de luxos, com gastos avultados em joias, viagens e peças de roupa.

Segundo a veterana especialista em Realeza Britânica Jennie Bond, de acordo com a Redação Selfie, citada pela MSN, a duquesa de Sussex foi aconselhada a controlar a carteira por esses gastos criarem um mal-estar entre o povo britânico.

“Acredito que Meghan Markle tenha de ter mais cuidado e se comportar mais como um elemento da realeza do que como uma celebridade da lista A. Tenho a impressão de que o público não gosta dos gastos avultados que ela tem”, conta Jennie Bond ao site Yahoo News.

“Ela é uma mulher rica, mas isso não fica muito bem, então acho que ela precisa de ter cuidado com isso. Ela está a ser comparada à princesa Diana e eu tenho pena disso, se for o caso, porque acho que ela é uma mulher muito diferente”, concluiu a especialista.