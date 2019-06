Manchester City disposto a comprar João Félix e deixá-lo na Luz

João Félix no Benfica (DR)

Citizens acreditam que, desta maneira, seria possível reduzir as exigências financeiras do Benfica pelo passe do jogador.

O futuro de João Félix continua a dar que falar além-fronteiras, e, este domingo, o jornal britânico Mirror volta a colocar o Manchester City como um dos principais interessados na aquisição do jogador do Benfica.

A publicação, citada pelo NM, escreve que os campeões ingleses não pretendem, no entanto, fazer face aos 120 milhões exigidos por Luís Filipe Vieira pelo internacional português, pelo que já estarão a desenhar uma estratégia para reduzir esse valor.

Um dos métodos equacionados para chegar a acordo com os encarnados passará por contratar o jovem avançado e deixá-lo na Luz por mais uma temporada, visto que Pep Guardiola não equaciona juntar um novo avançado ao plantel para 2019/20.

Uma possibilidade que, de resto, já havia sido avançada pelo próprio presidente do Benfica durante a última Assembleia Geral do clube, quando afirmou que “a única maneira de João Félix ficar é tentar vender e ficar mais um ano”.

Além do Manchester City, também o Atlético de Madrid estará na corrida pelo jogador, já tendo, inclusive, proposto aos campeões portugueses 60 milhões de euros pelo seu passe, aos quais acresceriam outros 20 milhões de euros mediante o cumprimento de objectivos.