“Yuri da Cunha e Amigos” em concerto no Camões/Centro Cultural Português dia 20 de Junho de 2019 (5ªfeira), pelas 19H00

Com uma carreira de mais de 25 anos, YURI DA CUNHA reúne diversos estilos musicais que passam pelo Semba, Kizomba, Zouk, Kilapanga, Kazucuta, Balada e Kintuense. Com um notável percurso internacional, de que se destaca a participação, em 2009, numa tournée de seis meses, com o cantor italiano Eros Ramazzotti, por vários países da Europa, num total de 60 espectáculos. No Brasil, participou, em 2008, no Programa da Rede Globo “Altas Horas”, promovido por Serginho Groisman e no Espectáculo “Dia da Amizade Angola – Brasil, apresentado por Luciano Huck. Em 2009, participou no espectáculo alusivo ao aniversário da Cidade do Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, integrou trios eléctricos, ao lado de artistas como Daniela Mercury, Caetano Veloso, Jamil, Fantasmão e Tônho Matéria, entre outros.

Em 2009, lançou o seu primeiro DVD, gravado ao vivo no Coliseu dos Recreios em Lisboa e, em 2010, realizou um mega espectáculo na Praça de Touros em Lisboa, de que resultou a gravação do seu segundo DVD.



Em 1999 lançou o seu primeiro trabalho discográfico “É Tudo Amor”. Em 2005, o segundo álbum “Eu”. Em 2009, lançou “Kuma Kwa Kié”. Em 2011, lançou a antologia “Yuri da Cunha canta Artur Nunes”. Em 2013, lançou o maxi-single (CD/DVD), “Kandengue Atrevido”. Em 2015, lançou o álbum “O Intérprete”.

Yuri da Cunha, ao longo de mais de 25 de carreira, arrebatou vários prémios nacionais e internacionais, designadamente “Prémio Rádio Luanda”, em 2008, “Top dos Mais Queridos”, em 2009, “Top dos Mais Queridos”, em 2015, “Prémio AFRIMMA”, nos EUA, em 2015, Prémio da melhor versão do ano no “Top dos Mais Queridos”, em 2016.

Yuri da Cunha nasceu no Sumbe, na Província do Kwanza Sul. Iniciou a sua carreira artística na sua terra natal, com a participação num concurso de rua, no qual se consagrou vencedor. Em 1994, a participação no Programa Rádio Pio, destinado a cantores infantis, permitiu dar a conhecer a um público mais alargado as suas qualidades vocais e artísticas. Desde então, nunca mais parou, somando popularidade e angariando o reconhecimento por parte do público. É uma das vozes mais populares em Angola.