Taekwondo: Mais de 270 atletas participam do torneio “Taça Junho criança”

Duzentos e 76 atletas de taekwondo, com idades compreendidas entre os cinco e 14 anos das províncias do Huambo, Luanda, Benguela e Moxico, participam, a partir de hoje, sábado, nesta cidade, na 1ª edição do torneio nacional infantil da modalidade, denominado “Taça Junho Criança”.

A competição, enquadrada nas comemorações do dia da criança africana, a assinalar-se domingo, 16 de Junho, visa a massificação da modalidade a nível do país e incutir no seio dos petizes os valores de cidadania e a sua sensibilização à prática de actividades socialmente úteis.

A província do Huambo, anfitriã da competição, participa com 219 atletas, agrupados em 10 equipas, já a província de Luanda com 22, em duas equipas, igual número da província do Moxico, ao passo que a província de Benguela possui apenas 13, formando uma equipa.

O torneio, que encerra no domingo, está a ser disputado nas categorias de Kyorugi, em competição e combate, poomsae, em postura e forma, e na categoria de kyokpal, apenas para demonstração.

O Dia da Criança Africana é celebrado todos os anos a 16 Junho, em memória das crianças negras que foram mortas nesse dia, em 1976, no Soweto – África do Sul, quando ergueram as suas vozes para recusarem que o ensino da língua affrikaans se tornasse obrigatório nos currículos escolares, reivindicavam o direito a aprender a sua língua materna (não apenas o Inglês) e melhoria da qualidade de ensino.

A manifestação durou 14 dias e pretendia ter carácter pacífico, mas acabou em extrema violência, tendo morrido mais de cem pessoas e ficando feridas cerca de mil crianças e jovens que estavam em pleno exercício de um direito fundamental, reconhecido pela Declaração Universal de Direitos Humanos.

A institucionalização do Dia da Criança Africana, a 16 de Junho, resultou de uma iniciativa da União Afrinaca (UA), em 1991, para homenagear essas vítimas e para proteger as crianças do continente.