‘Pós-eduardismo’: MPLA homenageia mais dois presidentes

Uma galeria com o retrato dos cinco presidentes do MPLA, desde a sua fundação a 10 de Dezembro de 1956, está exposta no Centro de Conferências de Belas, onde decorre o VII Congresso Extraordinário do partido no poder em Angola.

No hall do centro de conferências estão as fotos de Ilídio Tomé Alves Machado (1956-1959), Mário Coelho Pinto de Andrade (1960-1962), António Agostinho Neto (1962-1979), José Eduardo dos Santos (1979-2018) e João Lourenço (actual presidente).

Nos congressos anteriores, a galeria apresentava apenas António Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos.

Segundo a Angola Press, o actual líder – João Lourenço – passou a defender a inclusão de Ilídio Tomé Alves Machado e de Mário Coelho Pinto de Andrade.

Além da galeria, está também patente uma exposição com fotos que retratam as actividades de João Lourenço na liderança do partido e algumas peças artesanais provenientes de algumas províncias do país.