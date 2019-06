Pombolo eleito secretário-geral do MPLA

O até agora secretário para a Informação do MPLA ascendeu hoje a secretário-geral do partido, após uma votação realizada durante a primeira reunião ordinária do Comité Central, depois do congresso extraordinário.

Paulo Pombolo substitui Boavida Neto no cargo e obteve 90,11% dos votos de 460 membros do Comité Central, hoje alargado para 497 dirigentes durante os trabalhos do 7.º congresso extraordinário do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).

O agora secretário-geral do MPLA obteve 410 votos a favor, 27 contra (5,93%), tendo-se registado 18 votos em branco e cinco nulos. Não votaram os 37 novos membros do Comité Central.

De acordo com a Lusa, na reunião do Comité Central foram também eleitos os 72 membros do Bureau Político do MPLA, em que João Lourenço é naturalmente o presidente e Luísa Damião a vice-presidente.

Na votação, a lista única definida por João Lourenço, obteve 427 dos 460 votos válidos (também não votaram os novos 37 membros do Comité Central), o que corresponde a 93,23%, e 21 contra (4,59%), tendo-se registado também 10 votos em branco e quatro nulos.

A reunião do Comité Central, a primeira após o congresso extraordinário, terminou cerca das 21:15, tendo os resultados sido anunciados pelo presidente da Comissão Eleitoral, Francisco Queirós, igualmente ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola.

O anterior secretário-geral do MPLA, Boavida Neto, “desce” para o Bureau Político (BP), onde estão também o presidente do parlamento, Fernando Piedade Dias dos Santos (Nandó), o vice-presidente de Angola, Bornito de Sousa, e vários ministros do Governo de João Lourenço, como Manuel Domingos, Carolina Cerqueira, José Carvalho da Rocha, Manuel Nunes Júnior, Marcos Nhunga, Maria Ângela Bragança, Pedro Sebastião e Sílvia Lutucuta.

No BP do MPLA, entram também a secretária de Estado do Orçamento e Tesouro, Vera Daves, bem como o presidente do Governo Provincial de Luanda, Sérgio Luther Rescova, entre outras personalidades.

A terminar a reunião, o presidente do MPLA, João Lourenço, tal como tinha feito ao encerrar a primeira parte do congresso extraordinário – a segunda termina ao fim da manhã de domingo – limitou-se a agradecer e a felicitar os novos membros do Comité Central e do Bureau Político, em particular o novo secretário-geral do partido, Paulo Pombolo.

O encerramento do 7.º Congresso Extraordinário do MPLA foi, entretanto, adiado para a manhã de domingo, num ato político que vai decorrer no Pavilhão Multiúsos do Kilamba, a sul de Luanda.