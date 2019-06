O Irão continuará reduzindo o cumprimento de um acordo nuclear, a menos que outros signatários do pacto mostrem "sinais positivos", disse o presidente iraniano neste sábado, enquanto as tensões com os Estados Unidos aumentaram devido a ataques com petroleiros na região do Golfo. (Reuters)

Irão reduz partes do acordo nuclear em meio a tensões com os EUA

O Irã continuará a reduzir o cumprimento do acordo nuclear, a menos que outros signatários do pacto mostrem “sinais positivos”, disse o presidente iraniano neste sábado, quando as tensões com os Estados Unidos aumentaram devido a ataques com petroleiros na região do Golfo.

De acordo com a Reuters, o Irão parou de obedecer em Maio com alguns compromissos do acordo nuclear de 2015, acordado este que envolve várias potências globais, depois que os Estados Unidos retiraram-se unilateralmente do acordo em 2018, e aumentaram as sanções contra Teerão.

“Obviamente, o Irão não pode manter este acordo unilateralmente”, disse o presidente Hassan Rouhani a líderes russos, chineses e asiáticos numa conferência no Tadjiquistão.

Esta posição acompanha as crescentes tensões com Washington, que acusou Teerão de realizar os ataques de quinta-feira a dois petroleiros em uma rota vital de navegação de petróleo na foz do Golfo. Teerão negou ter qualquer papel.

Rouhani não referiu-se ao incidente petroleiro desta semana no seu discurso na Conferência sobre Interação e Medidas de Fortalecimento da Confiança na Ásia