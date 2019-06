Ministro do Interior garante melhoria salarial para os agentes

O Ministro do Interior, Ângelo de Barros da Veiga Tavares, garantiu, ontem, em Luanda, estarem criadas as condições para o aumento nos salários dos efectivos do Ministério do Interior.

De acordo com fonte da corporação, Ângelo de Barros da Veiga Tavares, que falava durante a apresentação de uma palestra sobre a implementação do Imposto do Valor Acrescentado (IVA), no anfiteatro do Ministério do Interior, avançou, ainda, que o aumento que se avizinha vai beneficiar, fundamentalmente, a classe dos agentes.

Segundo o Ministro, o objectivo é mitigar a maior parte das dificuldades vivenciadas pelos efectivos, com maior realce para aqueles cujos ordenados não satisfaçam a maior parte das necessidades básicas.

“Aproveito a oportunidade e a presença dos responsáveis, para enaltecer a contribuição que o Ministério das Finanças deu e vem dando, a compreensão, sobretudo, num tema que vemos lutando há bastante tempo, que é a melhoria salarial dos efectivos do Ministério do Interior, fundamentalmente, da ‘camada’ baixa”, afirmou o Ministro.

Recorde-se que, a temática sobre o estatuto remuneratório do pessoal da Corporação foi, recentemente, analisado no Conselho Superior de Polícia.