JLO lamenta ausência de JES e deixa aviso para membros do CC

O presidente do partido, João Lourenço, começou o seu discurso de abertura do VII Congresso Extraordinário lamentando a ausência de José Eduardo dos Santos, destacando o seu contributo na direcção do partido durante 39 anos, mas criticando, logo de seguida, “os que ameaçam o MPLA e fazem chantagens”, lembrando o conclave da “necessidade de que os que têm a responsabilidade de fazer respeitar a Constituição e a Lei, sejam os primeiros a cumpri-la para que, com o seu exemplo, eduquem toda a sociedade no respeito pelo bem público, pela necessidade de todos prestarem contas da forma como gerem o erário público”.

“É de dirigentes como este perfil, que não esperam encontrar regalias, facilidades e privilégios, que têm a consciência de que ser membro do comité central exige mais trabalho, mais responsabilidade, melhor conduta social, que o partido precisa descobrir e promover”, continuou o presidente do MPLA, ao referir-se aos 134 candidatos a novos membros do comité central

De acordo com o Novo Jornal Online, Lourenço passou depois para a luta contra a corrupção e para a abertura do País ao mundo, para conduzir o discurso para a dívida pública, situada nos 63%, e para voltar a dirigir-se aos “marimbondos”.

“A dívida pública serviu também para financiar o enriquecimento ilícito de uma elite restrita e muito bem selecionada na base do parentesco, do amiguismo e do compadrio, que construíram conglomerados empresariais com esses dinheiros públicos”, afirmou.

“Com esta situação de injustiça, que precisamos corrigir, por cada dólar que despende para realizar o serviço da dívida, o Estado está também a pagar o investimento dito privado na banca, na telefonia móvel, nos media, nos diamantes, na joalharia, nas grandes superfícies comerciais, na indústria de materiais de construção e outros que uns poucos fizeram com dinheiros públicos, reforçou.

“Não é aceitável e não podemos conformar-nos com o facto de se ter chegado ao ponto de colocar empresas públicas com destaque para a Sonangol e a Sodiam, a financiar também alguns desses negócios privados, como se de instituições de crédito se tratassem”

Se conseguirmos inverter esta situação, diz Lourenço, batalha que considera “ainda não ganha”, com “estes e outros recursos vamos combater melhor a pobreza e edificar uma classe média com um nível de vida aceitável”.