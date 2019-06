Neymar presta cinco horas de depoimento no caso Najila

O futebolista brasileiro Neymar prestou nesta quinta-feira um depoimento de mais de cinco horas na delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo (Brasil), sobre a acusação de estupro feita contra ele pela modelo Najila Souza.

“Estou muito tranquilo. A verdade aparece cedo ou tarde”, disse o atacante do Paris-Saint-Germain ao jornalistas no final do depoimento.

O atleta, de 27 anos, foi acusado por Najila de tê-la estuprado em um hotel de Paris no dia 15 de Maio. Neymar se declara inocente e diz que se tratou de uma relação consensual.

Após a acusação, apresentada em São Paulo no dia 31 de Maio, o jogador divulgou conversas íntimas com a modelo, o que provocou a abertura de uma investigação por suposto crime virtual, paralela à de estupro.

Já Najila foi denunciada na quarta-feira pela Polícia Civil de São Paulo, por ter posto em dúvida a imparcialidade das investigações.

No programa ‘Conexão Repórter’, do SBT, ela se referiu ao suposto roubo do tablet onde guardava o vídeo completo de seu segundo encontro com Neymar em Paris.

Quando o jornalista Roberto Cabrini lhe disse que a polícia havia identificado somente impressões digitais suas e de sua empregada na casa, a jovem respondeu: “A polícia está comprada, não é Estou louca”.