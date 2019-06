Mulher detida por tentar envenenar o marido

A Polícia Nacional (PN), em parceria com o Serviço de Investigação Criminal (SIC), deteve uma mulher de 40 anos, acusada de tentar matar o marido com comida envenenada, disse ao NJOnline o porta-voz da corporação no Bengo, inspector-chefe Gaspar Luís.

De acordo com Gaspar Luís, a tentativa de homicídio ocorreu no município de Bula Atumba, na noite desta segunda-feira, 10, no interior da residência do casal, quando a suspeita, por alegados ciúmes, terá colocado uma substância tóxica (veneno para ratos) na refeição do marido que não ingeriu a comida por ter um cheiro intenso e estranho.

“Na noite desta segunda-feira, recebemos, no nosso piquete, um cidadão que acusou a esposa de o tentar matar com veneno de rato, quando se preparava para jantar”, disse o oficial, acrescentando que a vítima contou, durante a elaboração da queixa-crime contra a sua própria esposa, que sentiu um cheiro forte nos alimentos quando tentava jantar.

“Ele (a vítima) prontamente chamou as autoridades para analisarem a refeição que a esposa queria dar-lhe”, afirmou, revelando que foram feito exames laboratoriais à refeição, constatando-se “que a comida estava envenenada com veneno para ratos”.

A acusada foi encaminhada ao magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Bento para os devidos procedimentos legais, segundo o inspector-chefe Gaspar Luís.