Menor de oito anos encontrado com mais de 150 tacos de liamba

A Polícia Nacional, em Viana, procedeu, ontem, à apreensão de 161 tacos de estupefaciente “liamba” em posse de um menor de oito anos de idade, informa OPAÍS.

Segundo relatos da Polícia, a apreensão ocorreu após uma denúncia anónima, que dava conta da venda de estupefaciente na via pública por um adulto. Ao deparar-se com a Polícia, o adulto meteu-se em fuga, tendo deixado o seu filho – o menor (que foi conduzido para a Esquadra) – com a “liamba”, já apreendida.

A Polícia, na sua página do Facebook, confirmou que diligências estão a ser feitas para devolver o menor à família e deter o pai, em fuga. Ainda em Luanda, como conta do balanço das últimas 72 horas, uma cidadã nacional de 40 anos de idade foi detida, por alegada prática do crime de ofensas corporais graves contra o seu marido, no município de Viana.

O crime aconteceu no Bairro da Boa Fé, distrito da Estalagem, quando a implicada se desentendeu com a vítima (seu esposo), por motivos passionais, e atirou sobre ele água quente, causando-lhe ferimentos graves. A cidadã foi detida e encaminhada para o Serviço de Investigação Criminal, para efeitos legais.