Mais de 200 toxicodependentes aguardam por internamento

Angop

Mais de 200 pessoas aguardam por internamento no centro de reabilitação de toxicodependentes da província do Bengo, revelou quinta-feira a directora do Instituto Nacional de Luta contra Droga, Ana Graça.

Em declarações à imprensa, a responsável explicou que o centro tem a capacidade para albergar 60 pacientes em regime fechado e alberga 52 pessoas, com idades entre os 15 e 60 anos, dos quais seis mulheres.

Apesar do número actual de doentes facilitar o acompanhamento, a responsável apontou a necessidade de aumento da capacidade da instituição para que possa responder à demanda.

Informou que o centro é o único construído e equipado pelo Estado à disposição da população no país.

O centro recebeu quinta-feira uma doação de bens alimentares, roupa e material desportivo do Instituto Angolano da Juventude.

O director-geral do instituto, Jofre Euclides dos Santos, disse que o gesto faz parte das tarefas da instituição.

Sublinhou que a instituição que dirige pretende trabalhar com o Instituto Nacional de Luta Contra as Drogas, INALUD no sentido de se reforçarem as acções que visam combater o consumo de drogas pela juventude.

Inaugurado em Fevereiro de 2018, o centro comporta áreas de serviços de apoios, educação, saúde, dormitórios, salas de aulas, cozinha, capela e zonas de recreação.