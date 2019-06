Incêndio em habitação desaloja casal de idosos e filho deficiente

Um incêndio numa habitação em Beja causou esta quinta-feira, três desalojados, um casal idoso e um filho deficiente, por a casa ter ficado sem condições de habitabilidade, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

De acordo com a Lusa, citada pelo NM, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que “não há registo de feridos”, tendo o realojamento das três pessoas ficado a cargo do Serviço Municipal de Proteção Civil.

Segundo o CDOS, o alerta para o incêndio, que ocorreu na Rua Diogo de Gouveia, foi dado às 19:11, tendo sido mobilizados operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Beja, além da PSP.