Incêndio de médias proporções registado no Cazenga

Um incêndio de médias proporções foi registado, na noite de quinta-feira, em uma cantina, no município do Cazenga, em Luanda, tendo causado a destruição de bens alimentares diversos e 150 mil Kwanzas.

O porta-voz do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros no Cazenga, Elias Emitangue, disse à imprensa hoje, que o fogo, supostamente causado por um curto-circuito, destruiu totalmente a loja, situada na 7ª avenida, distrito urbano do Cazenga, propriedade de um cidadão maliano.

Elias Emitangue, citado pela Angop, explicou que por volta das 21 horas foram solicitados os serviços dos bombeiros para intervir numa cantina em combustão.

O especialista aconselha os proprietários de armazéns e lojas a pautarem por medidas de prevenção, que visam acautelar a deflagração de incêndios.

Cazenga, um dos nove municípios que constituem a província de Luanda, tem 41,2 quilómetros quadrados e 862 mil 351 de habitantes (Censo 2014), conta com os distritos urbanos do Tala-Hadi, Hoji-ya-Henda, Cazenga, 11 de Novembro, Kima-Kieza e Calawenda.