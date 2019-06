Hazard apresentado em Madrid

O craque belga Eden Hazard foi apresentado hoje (quinta-feira) diante de milhares de adeptos, no estádio Santiago Bernabéu, como novo jogador do Real Madrid, tornando-se no primeiro reforço de “peso” da formação madrilena.

“Só tenho vontade de começar, em um mês, a jogar futebol com esta nova camisa e ganhar muitos títulos”, garantiu Hazard na tribuna de honra, citado pela Angop.

“Espero simplesmente desfrutar o momento”, acrescentou o belga, que começou falando “hola a todos” em espanhol, para o delírio dos cerca de 50.000 adeptos que foram receber o atacante no estádio.

Hazard igualou a apresentação do colombiano James Rodríguez, último galáctico contratado em 2014, que reuniu cerca de 45.000 pessoas, mas ficou longe da multidão que compareceu para dar as boas vindas ao português Cristiano Ronaldo em 2009: entre 75.000 e 85.000 torcedores.

“Você está onde tinha que estar, hoje seu sonho é realizado”, disse o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, ao apresentar o jogador.

“Aqui você vai sentir a emoção e a paixão daqueles que querem desfrutar de seu talento e de sua criatividade”, acrescentou o dirigente do Real Madrid, que com esta apresentação cumpre um de seus grandes desejos.

Eden Hazard assinou para as próximas cinco temporadas, até o dia 30 de Junho de 2024.

Os números da transferência não foram revelados, mas segundo a imprensa, deve se aproximar dos 145 milhões de euros, o que representaria a contratação mais cara da história do Real Madrid.