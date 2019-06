GPL pede apoio da criança para mudança de comportamento

O vice-governador de Luanda para esfera Política e Social, Dionísio Fonseca, pediu hoje (sexta-feira), nesta cidade, o apoio das crianças para que sejam promotoras da mudança de comportamento em casas e na sociedade, escreve a Angop.

Dionísio Fonseca fez o apelo, durante o encontro que manteve com 100 crianças dos nove municípios da província de Luanda, no âmbito do Dia da Criança Africana, a assinalar-se no próximo domingo (16).

O vice-governador é de opinião que as crianças podem influenciar as pessoas para que tenham outro tipo de atitudes, principalmente quando for uma situação relacionada com a infância.

Segundo o responsável, se todos forem promotores da mudança irão conseguir, junto das famílias, implementar as boas acções que contribuam para o desenvolvimento de Angola, ajudando deste modo na redução de casos de violência na sociedade, sobretudo contra a criança.