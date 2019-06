Eminem presta tributo a Bushwick Bill após a sua morte

Não importa seu pensamento sobre Eminem, não há como negar que o homem é um estudante do jogo. Afinal de contas, há uma razão para o seu guarda-roupa consistir inteiramente de camisas de hip-hop, como ele explicou uma vez durante um show na Austrália. “Eu sinto que você precisa saber, porque o que eles fizeram para o hip-hop é tão incrível porque eles conseguiram chegar ao próximo nível”, disse ele aos fãs. “Estes são os rappers que me inspiraram, cara. Em alguma merda real.”

Segundo avança o portal Rap Mais, aqueles familiarizados com a música de Em provavelmente recordam suas muitas homenagens aos grandes nomes, desde looks recentes a Three Stacks e Masta Ace em “Lucky You”, até sua icônica lista de melhores rappers em “Till I Collapse”. Portanto, quando ele fala sobre uma lenda do hip-hop, ele está falando como uma autoridade bem estudada sobre o assunto.

Enquanto vimos muitos ícones do hip-hop se mobilizando em apoio ao Bushwick Bill dos Geto Boys, Em teve um momento para reunir seus pensamentos antes de expressar suas condolências. Como Em está entre as maiores superstars em nível global, seu Tweet pode muito bem lançar uma luz sobre Bushwick Bill e sua música, para uma audiência que poderia alegar ignorância sobre um dos grandes ícones do hip-hop.

“RIP para a lenda pioneira e único MC # BushwickBill”, escreve Em, em um post no Twitter raro. Nós ecoamos o sentimento; Bushwick Bill avançou com uma aura de inegável mística , e suas contribuições para o legado dos Geto Boys não devem ser esquecidas.