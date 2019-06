Desentendimento entre amigos termina em morte no Zaire

Um jovem de 18 anos de idade foi morto por três amigos, após desentendimento resultante do consumo de estupefaciente, no bairro Álvaro Buta, em Mbanza Kongo, província do Zaire.

De acordo com o relatório semanal sobre a situação da criminalidade do Comando Provincial da Polícia Nacional, enviado hoje (sexta-feira) à Angop, o facto aconteceu numa obra de construção civil, tendo a vítima, por razões até agora desconhecidas, recebido golpes de faca no tórax.

A nota refere que a vítima não resistiu aos golpes e morreu no hospital provincial. Os três protagonistas, também jovens de 18 anos, encontram-se detidos.

Segundo o documento da Polícia Nacional, no período em balanço, ocorreu no município do Nzeto um caso de violação de uma criança de 11 anos de idade, por um homem de 18, que já se encontra detido.

No relatório semanal destaca-se também a ocorrência de quatro crimes de ofensas corporais voluntárias, consubstanciadas em agressões físicas e com arma branca, nos municípios de Mbanza Kongo e do Soyo.

Estes delitos fazem parte de um total de 27 casos registados pela corporação no Zaire de 7 a 13 de Junho do presente ano, o que representa um aumento de quatro ocorrênciais em relação à semana anterior.