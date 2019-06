Deputado do Quénia detido após ter agredido colega

Antes das agressões, o agressor confrontou a vítima com queixas sobre o orçamento.

Rashid Kassim, membro do parlamento do Quénia, foi detido esta sexta-feira após ter agredido com vários murros uma colega parlamentar, Fatuma Gedi.

As agressões foram testemunhadas por outra parlamentar queniana, Sabina Chege, que explicou à CNN que o agressor se terá queixado de questões orçamentais.

Fatuma Gedi, a deputada agredida, terá explicado ao agressor que as questões orçamentais foram abordadas num comité que decorreu de forma pública, mas onde Rashid Kassim nunca chegou a marcar presença.

Segundo a vítima e testemunhas, Rashid Kassim confrontou a vítima com as suas queixas e, após a resposta, passou para os insultos e agressões. A vítima foi socada repetidas vezes no rosto e maxilar.

Rashid Kassim encontra-se detido. O caso está sob investigação.

De acordo com o Notícias ao Minuto, na imprensa queniana circulam imagens que dão conta de como ficou o rosto da vítima após as agressões.