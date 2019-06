Corpo de bebé decapitado é depositado em quintal no Huambo

O cadáver de um bebé de aproximadamente oito meses foi encontrado, hoje (quinta-feira), sem cabeça, num quintal abandonado no bairro de Fátima, arredores da cidade do Huambo.

Na última segunda-feira, um recém-nascido foi encontrado com vida numa das lixeiras do bairro do Calundo, arredores da capital provincial, mas acabou por morrer horas depois.

Ouvidos pela Angop, alguns moradores próximos do local presumem tratar-se o mais recente um caso de feitiçaria, por parte dos progenitores do bebé, encontrado por cidadãos que utilizam o espaço para deposição de lixo, foi transportado para a morgue do Hospital Central.

Os moradores condenaram o episódio, que consideraram ser um comportamento desumano e triste que contraria os esforços de moralização da sociedade angolana.

Por sua vez, o director do Gabinete de Comunicação Institucional da Polícia Nacional na província do Huambo, intendente Martinho Kavita Satito, disse ser uma situação muito preocupante, pois que até ao momento nenhuma família reclamou o desaparecimento de um bebé com o mesmo tempo de vida.

Contudo, informou que a Polícia Nacional e o Serviço de Investigação Criminal estão a trabalhar para determinar os progenitores da vítima e os supostos autores do crime para que se possa esclarecer o caso e sejam presentes à justiça.