Comissária da ONU para os Direitos Humanos visitará a Venezuela

A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, visitará a Venezuela de 19 a 21 de Junho e se reunirá com o presidente Nicolás Maduro e o opositor Juan Guaidó – anunciou seu gabinete nesta sexta-feira (14).

Segundo avança a AFP, Bachelet também vai se encontrar com “vítimas de abusos e de violações dos direitos humanos, e com seus familiares”, informou o Comissariado em um comunicado.

Caracas convidou Bachelet há meses, mas sua agência alegou que a visita não poderia acontecer sem determinadas garantias. A ONU não detalhou quais condições seriam necessárias.

“Terá também reuniões com um certo número de ministros e de funcionários do governo, assim como com o presidente da Suprema Corte” e com o “procurador-geral”, acrescentou o Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos.

A Venezuela atravessa uma grave crise económica e sofre com a escassez de alimentos e de remédios. Segundo a ONU, cerca de 3,3 milhões de pessoas deixaram o país.