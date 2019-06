Comandante da PN no Namibe desmente morte de cidadã em acidente de viação

O comandante provincial da Polícia Nacional no Namibe, comissário Alberto Mendes Limão, considerou hoje, quinta-feira, em Benguela, infundada a noticia veiculada nas redes sociais, segundo a qual, uma cidadã terá falecido num acidente de viação em que esteve envolvido, sábado último, no município de Chongoroi.

De acordo com o oficial superior da PN, que falava em conferência de imprensa, citado pela Angop, o acidente ocorreu na tarde deste sábado (08) na estrada nacional nº 105, na aldeia do Ninhininhi, quando saia de Luanda em direcção à província do Namibe e deparou-se com uma manada de gado bovino que fazia a travessia, tendo desviado a sua viatura para uma ribanceira, evitando assim o embate contra os animais.

O responsável deu a conhecer que, em consequência do acidente, a sua viatura ficou parcialmente danificada, tendo ele sofrido ferimentos ligeiros nos membros superiores, não se observando nenhuma morte, quer humana ou de animal.

O comissário da PN assegura serem infundadas as informações veiculadas nas redes sociais e prometeu responsabilizar criminalmente o veículo de comunicação social que divulgou a notícia (Club K), tendo em conta os danos morais que a mesma está a causar a si, sua família e à própria corporação.

Questionado sobre as medidas a tomar em relação ao gado nas estradas, o comissário Limão fez saber que está em agenda um encontro com os quatro comandantes provinciais de Benguela, Huíla, Namibe e Cunene, bem como os respectivos criadores, para abordarem de forma profunda estratégias para se acabar com o pasto desordenado junto as estradas nacionais.

“ Muitas vezes os pastores são adolescentes de 12 anos de idade, que diariamente pastam mais de cem cabeças sozinhos, o que é reprovável a todos os níveis”, enfatizou.

Este não é o primeiro acidente que ocorre naquela localidade envolvendo gado, tendo sido na mesma zona onde faleceu, vítima igualmente de acidente envolvendo gado, o então bispo da diocese do Namibe, Dom Mateus Feliciano Tomás, em Novembro de 2010.