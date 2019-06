Brasil perde de virada para Austrália e decide classificação no próximo jogo

A seleção brasileira perdeu de virada para a seleção da Austrália nesta quinta-feira (13) pelo segundo jogo da Copa do Mundo de Futebol Feminino. A partida foi disputada na cidade de Montpellier, na França.

No primeiro tempo, escreve a Sputnik, o Brasil chegou a abrir 2×0 no placar com um gol da Marta de pênalti e um gol da atacante Cristiane de cabeça.

A Austrália descontou no final do primeiro tempo e os dois times foram para o intervalo com 2×1 no placar. No segundo tempo, a Austrália marcou dois gols e conseguiu virar o jogo.

A partida marcou o retorno de Marta a seleção após se recuperar de uma lesão na coxa esquerda. Embora fizesse uma boa partida, a atacante foi substituída no segundo tempo para dar lugar a Ludmila.

Na estreia a seleção comandada por Vadão venceu a Jamaica por 3 a 0 com todos os gols feitos pela atacante Cristiane.

A Austrália foi o algoz da seleção brasileira na última edição da Copa do Mundo, em 2015, eliminando o Brasil nas oitavas de final do torneio disputado no Canadá.

A seleção brasileira volta a campo na próxima terça-feira (18) para enfrentar a seleção da Itália na cidade de Valenciennes.