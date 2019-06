Brasil e Bolívia abrem Copa América

Angop

A selecção brasileira, anfitriã da edição da Copa América2019, joga às 21h30 (Angola tem mais quatro horas) desta sexta-feira com a Bolívia, no Estádio do Morumbi, em São Paulo, em jogo inaugural da competição.

O Brasil já conquistou o torneio em quatro ocasiões. A última vez que ganhou foi em 2007, todas na condição de anfitriã. Já a Bolívia conquistou o torneio uma vez, em 1963, também em casa.

Mais de 67 mil ingressos já foram vendidos para a partida de abertura.

A Copa América 2019 será disputada pelos dez países integrantes da Confederação sul-americana de futebol (Conmebol) e por dois países convidados, Japão e Qatar. Os jogos serão realizados nas cidades de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

Na primeira fase, as doze selecções estão divididas em três grupos: Brasil, Bolívia, Venezuela e Peru (A), Argentina, Colômbia, Paraguai e Qatar (B) e Uruguai, Equador, Chile e o Japão (C).

Classificam-se para os quartos-de-final os dois primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores terceiros. A partir desta fase os jogos serão eliminatórios.

O Chile é o actual campeão da competição.