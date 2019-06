Bolsonaro enfrenta a primeira greve geral no Brasil

Centrais sindicais e movimentos sociais dizem que paralisação será maior que a de 2017 contra Michel Temer

O governo de Jair Bolsonaro enfrenta na sexta-feira (14) a sua primeira greve geral. Os atos em todo o país foram convocadas por centrais sindicais e movimentos sociais, que tentam mobilizar trabalhadores de diversas categorias contra a proposta de reforma da Previdência que está em discussão na Câmara dos Deputados.

Segundo a imprensa local, os organizadores dizem que decidiram pela paralisação por não conseguirem diálogo com o governo sobre as propostas de alteração nas aposentadorias, mesmo após as mudanças já realizadas no texto.

É a primeira paralisação desde a chegada de Jair Bolsonaro à Presidência brasileira. A greve foi convocada pelas maiores centrais sindicais do país, em protesto contra o sistema de pagamento de pensões de reforma.

Em nome do controlo do défice, o Governo pretende mudar as regras das pensões. Há mesmo quem acuse o Presidente de sobrepor os interesses políticos familiares aos da realidade do Estado.