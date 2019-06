Basquetebol: 1º de Agosto conquista Supertaça feminina

Quatro anos depois, o 1º de Agosto conquistou a Supertaça em basquetebol feminino, ao derrotar na noite desta sexta-feira o Interclube, por 78-66, no pavilhão da Cidadela, em Luanda.

Com Elisabeth Mateus em destaque (17 pontos), avança Angop, as “militares” ao intervalo tinham vantagem de dois pontos (35-33), pelo que efectuaram um terceiro período bastante produtivo, o qual venceram por 23-14, tendo gerido o quarto e último período.

A poste do Inter Pauline Akonga foi a melhor marcadora do encontro com 22 pontos.

Trata-se da nona Supertaça ganha pelo d’Agosto, que igualou o Interclube no topo do ranking desta competição iniciada na época 2000/2001 com a consagração do Desportivo da Nocal. A última conquista agostina foi em 2015.

Competição de abertura de época, a Supertaça opõe o campeão nacional e o vencedor da Taça de Angola.