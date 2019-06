Angola e França reforçam segurança marítima

Um navio militar francês denominado “Commandant Bouan” atracou nesta quinta-feira, no Porto de Luanda, com objectivo de reforçar a cooperação da segurança marítima entre Angola e França, escreve a Angop.

Com 100 ocupantes a bordo, entre elas quatro mulheres, o navio “Commandant Bouan” vai permanecer no Porto de Luanda até a próxima segunda-feira.

Em declarações à imprensa, o embaixador de França em Angola, Sylvain Itté, disse que a presença do navio francês na costa angolana vem concretizar e testemunhar a vontade expressa pelos dois governos, em reforçar a cooperação na área da Defesa Marítima.

A estada do navio francês no Porto de Luanda vai possibilitar efectuar exercícios militares no mar entre as duas marinhas de guerra, segundo o embaixador.

Afirmou ainda que a visita se enquadra no protocolo de Yaoundé, um acordo internacional que visa reforçar e defender a segurança das costas marítimas dos países da Região do Golfo da Guiné.

A Marinha de Guerra Francesa, que patrulha a Região do Golfo da Guiné, tem sido fundamental no combate à pirataria e pesca ilegal que se regista nessa zona costeira.

Além de Angola, também fazem parte da Região do Golfo da Guiné a Cote d’Ivoire, Gana, Togo, Benim, Nigéria, Camarões, Guiné Equatorial, Gabão, São Tomé e Príncipe, República Democrática do Congo, República do Congo, entre outros países.