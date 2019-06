Angola baixa uma posição no Ranking da FIFA

Angola baixou uma posição no Ranking da Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA) com 1.142 pontos no 123º lugar, de acordo com dados divulgados no sítio do órgão (www.cafonline.com), esta sexta-feira, em Zurique (Suíça).

Na última publicação, dia 4 de Abril, avança Angop, Angola havia subido três lugares.

A Bélgica lidera a tabela classificativa com 1.746 pontos, enquanto a França ocupa a segunda posição com 1.718.

Cabo Verde (76º com 1319 pontos) domina ao nível dos africanos de expressão portuguesa, enquanto o Senegal destaca-se no cômputo geral em África (22º com 1515 Pontos).

No Campeonato Africano das Nações, que inicia dia 21, no Egipto, Angola (123º com1.142 pts) está enquadrada no grupo E, com sede na cidade de Suez. Defronta a Tunísia (25º colocado com 1501 pts), a Mauritânia (103º com 1210 pts) e Mali (62º com 1365).