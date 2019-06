1º de Agosto e Petro disputam final do provincial de andebol

Angop

As equipas sénior femininas de andebol do 1º de Agosto e do Petro de Luanda disputam domingo, às 18 horas, no pavilhão principal da Cidadela, a final do campeonato provincial de Luanda.

Os “rubro-negros”, detentores do título, garantiram o apuramento após triunfo na meia-final diante da Marinha de Guerra por 22-12, ao passo que os “tricolores” ultrapassaram dificilmente o 1º de Agosto B por 23-20.

O último encontro entre Petro de Luanda e 1º de Agosto terminou com uma igualdade a 19 golos, em partida referente a última jornada do Campeonato Provincial de Luanda.