Tibor Nagy insta Governo e oposição no Sudão a formarem um Governo civil

O assistente do Secretário de Estado para Assuntos Africanos,Tibor Nagy, reuniu-se na quarta-feira, 12, em Cartum com a Aliança para a Mudança e Democracia e com o vice-ministro das Relações Exteriores do Sudão, Ilham Ibrahim, numa tentativa de encontrar uma saída para o impasse entre militares e oposição.

Nagy disse, citado pela VOA, ter instado as partes a retomar as negociações e revelou que Washington indicou o veterano diplomata Donald Booth como seu enviado ao Sudão.

“Manifestamos ao assistente do Secretário de Estado para Assuntos Africanos o nosso apreço pelo papel dos Estados Unidos e ele assegurou que os Estados Unidos apoiam a transição para um Governo civil e que apoiam a iniciativa africana”, disse o líder da Aliança para a Mudança e Democracia, Madani Abbas Madani em referência ao encontro com Nagy que, ainda segundo o líder da oposição, “acrescentou que os Estados Unidos estão muito impressionados com a Revolução Sudanesa e espera que alcance os seus objectivos”.

O governante americano uniu-se assim ao esforço do primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed que tem mediado as negociações entre as partes com vista à criação de um Conselho de Transição no Sudão.

Na terça-feira, o enviado do primeiro-ministro etíope, Mahmoud Dirir, afirmou que as duas partes aceitaram retomar as negociações sobre a formação de um Conselho de Transição.

Entretanto, depois de se encontrar com Nagy, a Aliança para a Democracia e Mudança reiterou que só participaria de conversas indirectas com o Conselho Militar de Transição e que imporia outras condições.