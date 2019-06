Reaberta circulação no troço Alto Dondo/ São Pedro da Quilemba

Angop

A circulação rodoviária no troço da Estrada Nacional número 322, que liga Alto- Dondo à sede comunal de São Pedro da Quilemba, no município de Cambambe, Cuanza Norte, foi reaberta na quarta-feira, pelo ministro da Construção e Obras pública, Manuel Tavares de Almeida.

A estrada, com uma extensão de 48 quilómetros, foi reaberta após beneficiar de obras de reabilitação, com a duração de 27 meses, um investimento orçado em 35 milhões, 392 mil e 738 dólares.

A via com duas faixas de rodagem de 3,5 metros cada, e um metro de berma em cada lado, liga ainda a sede comunal de São Pedro da Quilemba (Cambambe) ao município de Cacuso, na vizinha província de Malanje.

A estrutura de pavimento é constituída por uma camada de sub-base em solo seleccionado de um metro, camada de base agregado em brita com dois centímetros e outra camada de desgastes em betão betuminoso com cinco centímetros.

As obras incluíram também a construção de 47 passagens hidráulicas e colocação da sinalização vertical e horizontal ao longo do traçado da via.

Na ocasião, o ministro Manuel Tavares de Almeida referiu que as obras se enquadra no programa do governo de melhoria das principais vias de acesso no interior, com o objectivo de estimular o desenvolvimento do país e a circulação de pessoas e bens, essencialmente, no escoamento da produção local.

Por seu turno, o Governador do Cuanza Norte, Adriano Mendes de Carvalho, que testemunhou a reabertura da via, destacou o impacto da reabilitação e construção de estradas no bem- estar da população local.