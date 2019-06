Polícia intensifica patrulhamento nocturno no Cazenga

As forças policiais do Comando Municipal do Cazenga intensificam, desde ontem, as acções de patrulhamento nocturno nos principais bairros, com maior realce naqueles onde o quotidiano revelava alguma insegurança, com destaque para os bairros Hoji-Ya-Henda, Cacimba e ruas Mesquita, 70, Tanque do Cazenga, Centro de Saúde e a do Orgue, segundo os moradores.

Na ocasião, o Comandante Municipal, Subcomissário – João Karik, citado pela página oficial da corporação, reafirmou que é tarefa da Polícia devolver o sentimento de segurança aos munícipes.

“A Polícia Nacional, no Cazenga, desactivou todos os grupos de marginais que actuavam na prática da delinquência, assaltos a residências e na via pública, sendo assim, as nossas acções estão, agora, viradas ao combate dos pequenos grupos que tentam aparecer para perturbar o convívio social das nossas populações, com actos de vandalismo e de violência juvenil”, assegurou o Comandante Karik.

O responsável alertou aos moradores, que continuem a colaborar com as denúncias, no sentido de potenciar a Polícia Nacional com informações que visam a detenção dos malfeitores, visto que, “os prevaricadores da comunidade são filhos, sobrinhos, irmãos e vizinhos do bairro, nunca um elemento vindo distante para o cometimento de crimes”.