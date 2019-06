Novo trecho de conversa entre Moro e Dallagnol cita diálogo entre procurador e Luiz Fux, do STF

Sputnik

O editor-executivo do The Intercept Brasil, Leandro Demori, deu uma entrevista nesta quarta-feira (12) ao programa É da Coisa, da rádio BandNews, em que revelou mais um trecho das mensagens trocadas entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol.

No diálogo, Deltan relata a Moro uma conversa que teve com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux.

O ministro teria dado apoio a Operação após uma “queda de braço” entre Moro e o também ministro do STF Teori Zavascki.

Em resposta, o atual ministro da Justiça e Segurança Pública comemora: “Excelente. In Fux We trust”. Esta é a primeira vez que um ministro do Supremo é citado nos vazamentos publicados pelo The Intercept Brasil.



A conversa teria acontecido em 22 de abril de 2016.