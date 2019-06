Ministro do Interior britânico aprovou ordem de extradição de Assange

Autoridades norte-americanas apresentaram pedido de extradição formal. O ministro do Interior britânico revelou, numa entrevista, ter assinado ordem de extradição que será amanhã apresentada em tribunal.

O ministro do Interior do Reino Unido afirmou, numa entrevista a um programa de rádio da BBC Radio 4, que assinou a pedido de extradição de Julian Assange para os Estados Unidos, onde é acusado de crimes como divulgação de informação classificada e conspiração.

“A detenção dele é justa. Há um pedido de extradição dos Estados Unidos que será amanhã apresentado aos tribunais mas ontem assinei a ordem de extradição e certifiquei-me que será entregue no tribunal”, indicou Sajid Javid, citado pelo Telegraph.

Amanhã, sexta-feira, o tribunal de Westminter, em Londres, vai analisar as provas de apoio apresentadas pelas autoridades norte-americanas. Fonte do governo dos Estados Unidos confirmou na segunda-feira que foi formalmente apresentado ao tribunal britânico o pedido de extradição do fundador do WikiLeaks, que se encontra detido no Reino Unido.

Assange enfrenta nos Estados Unidos uma acusação por 18 crimes, incluindo divulgação de informação classificada e conspiração com Chelsea Manning, ex-militar norte-americano, para quebrar senhas de computadores do Departamento de Defesa dos EUA.

De acordo com o Notícias ao Minuto, O fundador do WikiLeaks foi preso pela polícia britânica depois de ter sido expulso, em 11 de abril, da embaixada do Equador em Londres, onde se tinha refugiado desde 2012, cumprindo uma pena de 50 semanas por ter violado as condições de fiança estabelecidas em 2010.