Lambada do Kinaxixi assinala 30 anos com show

O grupo angolano de dança Lambada do Kinaxixi assinala, nesta sexta-feira, 30 anos de existência com um show na Liga Africana, em Luanda.

A actividade, que terá como destaque a homenagem ao seu fundador, Walter Lopes, falecido em 2016, contará com a participação de outros grupos renomados e ex-integrantes do Lambada, com destaque para Kelly Silva, União Faz a Força, Elenco Dance e o grupo Yaka.

O vice-presidente do grupo, Paulino Manuel, afirmou, nesta quinta-feira, em declarações à Angop, que a homenagem representa todo um esforço em prol da cultura nacional e massificação da dança, como factor proponente das várias formas de manifestações culturais do país.

Paulino Manuel disse tratar-se de um programa especial, por coincidir com o 2º aniversário da morte do líder fundador do conjunto, Walter Lopes, como um dos principais ícones da dança angolana.

Formado em 1989, o grupo teve como esteio máximo Walter Lopes, que o liderou por mais de 20 anos, até a sua morte, em 2016.

O Lambada do Kinaxixi passou por diversos desafios, obstáculos, falta de apoio, perda de bailarinos, mas sempre destacou-se e dançou em diversos eventos, dentro e fora de Angola. Participou em programas de TV, rodou o país de Cabinda ao Cunene.