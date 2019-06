Irão salva 44 marinheiros de petroleiros atacados no golfo de Omã

Equipas de resgate iranianas salvaram 44 marinheiros de dois petroleiros que foram atacados no golfo de Omã, escreve a agência IRNA

“Em coordenação com o centro de resgate de Hormozgan, 44 marinheiros foram resgatados de dois petroleiros estrangeiros”, informou a mídia. As autoridades de Omã confirmaram que um petroleiro norueguês foi atacado no golfo, informou o jornal norueguês Dagblaget.

“Podemos confirmar que se trata de um ataque; a bordo de um navio norueguês foi produzida uma explosão”, escreveu a mídia, citando o representante da guarda costeira de Omã, Nasser Selim.

Além disso, o canal libanês Al Mayadin afirmou que o petroleiro Front Altair naufragou após ataque no golfo de Omã e a mesma informação também foi divulgada pela agência de notícias iraniana IRNA. Ao mesmo tempo, a 5ª Frota da Marinha dos EUA, instalada em Bahrein, está ciente do ataque a dois petroleiros no golfo de Omã, mas ainda não tem informações detalhadas, disse um porta-voz da Marinha norte-americana à Sputnik.

“A 5ª Frota da Marinha dos EUA está ciente do ataque a petroleiros, mas ainda não tem informações”, disse o porta-voz. Anteriormente, a organização UKMTO, que coordena as operações de comércio marítimo britânico, informou em seu site que o Reino Unido e seus parceiros estão investigando o incidente no golfo de Omã após relatos da mídia sobre ataque a navios-tanque.

Anteriormente, duas explosões aconteceram no golfo de Omã em ataque a dois grandes petroleiros. Tripulações enviaram pedido de ajuda aos países próximos, segundo mídia. O Centro de Segurança da Marinha Mercante da Grã-Bretanha, controlado pela Marinha Real, advertiu que houve um incidente no Golfo de Omã, a 45 km da costa do Irão, apelando à vigilância. As informações sobre o incidente vieram no contexto do agravamento de relações entre os EUA e o Irão.