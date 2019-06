Huambo: Província necessita mensalmente de 450 litros de sangue

A província do Huambo, Centro-Sul de Angola, necessita mensalmente, em média, de 450 litros de sangue para dar resposta a um universo de 1.304 solicitações de transfusões, informou hoje, quinta-feira, nesta região, o vice-governador local para o sector Económico, Político e Social, José Cornélio.

Segundo o dirigente, citado pela Angop, durante a conferência provincial sobre o Dia Mundial do Doador de Sangue, que se assinala nesta sexta-feira, o stock das unidades sanitárias da província está muito aquém de satisfazer a demanda de doentes que precisam de transfusão de sangue.

José Cornélio fez saber que o planalto central conta apenas com 200 doadores voluntários, que mensalmente reforçam os stocks dos hospitais e centros de saúde que dispõem de hemoterapias, pois que maior parte das doações têm sido feitas por familiares dos doentes.

Face à situação, o vice-governador apelou à população da província do Huambo a seguir o exemplo dos 200 doadores voluntários, solidarizando-se com quem necessita de sangue e, desta forma, ajudar o hospital a salvar vidas mais humanas.

Considerou que a participação permanente da população, incluindo dos órgãos administração do Estado, nas campanhas de doação de sangue vai contribuir, de forma significativa, para redução da falta de sangue nas unidades hospitalares da província e, ao mesmo tempo, garantir esperança de vida dos doentes.

O sector da saúde controla, nesta região, 248 unidades sanitárias, sendo três hospitais de âmbito provincial, 11 municipais, 65 centros de saúde e 169 postos de atendimento médico e medicamentoso.

Decorrida sob lema “Sangue saudável para todos – faça a sua parte e dê sangue”, a conferência abordou temas sobre Políticas do Ministério da Saúde para a doação de sangue e a Importância da doação de sangue na salvação de vidas humanas.

A institucionalização do Dia Mundial do Doador de Sangue, a 14 de Junho, resultou de uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2014, com o objectivo de homenagear todos os doadores do produto e consciencializar os não-doadores sobre a importância deste acto, que é responsável pela salvação de milhares de vida por todo mundo.

A data visa igualmente homenagear o nascimento de Karl Landsteiner (14 de Junho de 1868 – 26 de Junho de 1943), um imunologista austríaco que descobriu o factor RH e várias diferenças entre os diversos tipos sanguíneos.