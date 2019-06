Guiné Bissau: Mais marchas antes do PR voltar a ouvir os partidos sobre novo Governo

VOA | Lassana Cassamá

Mulheres e jovens afectos aos partidos da maioria parlamentar estiveram nesta quinta-feira, 13, nas sedes da União Europeia, da CEDEAO e da União Africana, em Bissau, em mais uma ronda de pressão junto da comunidade internacional para levar o Presidente da República a nomear um primeiro-ministro, como resultado das eleições de 10 de Março.

Também hoje dezenas de mulheres vestidas de branco deslocaram-se à Assembleia Nacional Popular para pedir aos deputados um ambiente de paz e estabilidade.

Em declarações a jornalistas, Francisca Vaz, do grupo das Mulheres Facilitadoras do Diálogo disse que quiseram “alertar a comunidade nacional e internacional que as mulheres guineenses estão preocupadas e cansadas com esta situação e é urgente que criem um ambiente de paz e estabilidade”.

O acto acontece dois depois de o Parlamento da Guiné-Bissau ter conhecido momentos tumultuados quando os deputados do Madem-G15 e do Partido de Renovação Social (PRS), na oposição, acusaram o presidente Cipriano Cassamá de dirigir ilegalmente o órgão, antes de ocuparem, por momentos, a mesa da ANP.

Entretanto, o regresso das mulheres e jovens partidários, às ruas de Bissau, hoje, mas com formato diferente, antecede às sessões de auscultação dos partidos parlamentares, agendadas para amanhã, 14, pelo Presidente, José Mário Vaz.

A crise política agudizou-se no país depois do chumbo ao nome do coordenador do Madem-G15, Braima Camará para o cargo de segundo vice-presidente do Parlamento.

Entretanto, no sábado, chega ao país mais uma missão da Comunidade Económica de Desenvolvimento dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que encontros com diferentes actores políticos.