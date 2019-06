Conquista do CAN2019 vale mais de USD 100 mil por jogador

Cada jogador da selecção nacional de Futebol terá direito a mais de cem mil dólares, em caso de conquista do Campeonato Africano das Nações, a decorrer de 21 de Junho a 19 de Julho, no Egipto.

Segundo a tabela de premiação da Federação Angolana de Futebol (FAF), que a Angop teve acesso, nesta quarta-feira, em Luanda, caso os Palancas Negras se qualifiquem aos oitavas-de-final cada atleta recebe 10 mil dólares, aos quartos-de-final (15 mil) e (20 mil) às meias-finais. O documento não faz referência ao valor previsto para a qualificação à final.

Em caso de conquista do evento, cada futebolista da selecção nacional terá direito a mais 40 mil dólares.

Para esta empreitada, os jogadores vão beneficiar, ainda, de uma diária de 1500 dólares por semana de estágio, dois mil por semana de competição e dois mil e quinhentos de prémio, por cada vitória, durante a fase de grupos. O empate valerá mil dólares.

Quanto ao valor atribuído pela Confederação Africana de Futebol (CAF), pela qualificação do combinado nacional ao CAN2019, o presidente da Federação Angolana de Futebol (FAF), Artur Almeida e Silva, confirmou ser de 500 mil dólares.

Esclareceu ter recebido garantias de recepção de metade do prémio (USD 250 mil) a qualquer instante e o restante a posterior.

Do valor global, 300 mil dólares serão repartidos entre os 23 atletas e 200 mil entre os membros da equipa técnica.

Na prova do Egipto, Angola está no Grupo E, com a Mauritânia, Mali e Tunísia. Começa a sua campanha no dia 24 frente aos tunisinos.