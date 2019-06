Cidades de Ndalatando e Caxito ligadas por estrada

A província do Cuanza Norte poderá em breve voltar a ter ligação por estrada com o Bengo, no âmbito da extensão da via Samba Cajú/ Bolongongo/ Caxito.

De acordo com a Angop, o anúncio foi feito quarta- feira, no Dondo, município de Cambambe, Cuanza Norte, pelo ministro da Construção e Obras Públicas, Manuel Tavares de Almeida, no acto de reinauguração do troço da Estrada Nacional número 322, que liga Alto- Dondo à comuna de São Pedro da Quilemba.

Sem precisar a data do início das obras, o governante indicou estar em curso a elaboração do projecto para a definição dos parâmetros da empreitada, cuja implementação depende da conclusão das obras de reabilitação, em curso, da estrada Samba Cajú/Banga/Quiculungo/Bolongongo numa extensão de 92 quilómetros.

Manuel Tavares de Almeida, adiantou também que as obras de reabilitação da estada Maria Teresa- Dondo, num percurso de 62 quilómetros, 25 dos quais já reaberto ao trafego vão ganhar um novo impulso para acelerar a sua execução.

Sublinhou que após a conclusão desta via, será igualmente intervencionada a estrada 230-A, no sentido Maria Teresa/Caxilo/Ndalatando, com 98 quilómetros de extensão, assim como o troço Dondo/Ndalatando (75km), conferindo deste modo, maior mobilidade de pessoas e bens, em toda extensão da província do Cuanza Norte.

A reabilitação do troço Maria Teresa/Dondo, cuja conclusão estava prevista em 14 meses, está a cargo da empresa China Tiesiju Enginnering Group CO Limitada (CTCE), com financiamento da linha de crédito da China, orçado em 71 milhões de dólares. A empreitada teve início em Setembro de 2017.

A reabertura deste troço para o trafégo automóvel estava aprazada para Fevereiro último.