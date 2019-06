Angola na reunião do Comité de Ministros da SADC

Angola vai participar na 31ª reunião do Comité de Ministros do Comércio e na reunião do grupo de trabalho ministerial sobre Integração Económica Regional (MTF), a decorrer no dia 14 deste mês, em Windhoek, Namíbia.

De acordo com uma nota de imprensa a que a Angop teve hoje acesso, esclarece que os encontros se enquadram no âmbito das actividades estatutárias da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

Entretanto, a parte angolana no encontro será representada pelo secretário de Estado do Comércio, Amadeu Leitão Nunes.

Questões do domínio da tomada de decisões relativas às negociações sobre o Comércio de Serviços, à implementação do Protocolo sobre Trocas Comerciais e a consolidação da Zona de Comércio Livre da SADC serão afloradas no certame.

Por outro lado, a reunião do grupo de trabalho ministerial sobre Integração Económica Regional vai homologar as decisões dos comités ministeriais e sectoriais de finanças, investimentos, comércio, indústria e infra-estruturas, tendo como base o Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento Regional – RISDP Revisto para 2015-2020.