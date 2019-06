Angola e União Africana analisam combate à corrupção

ENCONTRO ENTRE AS DELEGAÇÕES DO MINISTÉRIO DAS DAS RELAÇÕES EXTERIORES, E DA UNIÃO AFRICANA. (FOTO: CEDIDA)

A agenda do Executivo angolano sobre o combate à corrupção esteve no centro de um encontro mantido nesta quarta-feira, em Luanda, entre o ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto e a comissária para os Assuntos Políticos da Comissão da União Africana (UA), Minata Cessouma.

No encontro, que decorreu no Ministério das Relações Exteriores (Mirex), foi igualmente abordado a preparação das eleições autárquicas que Angola acolhe no próximo ano (2020).

Em nota de imprensa, o Mirex afirma que as duas entidades passaram, igualmente, em revista questão relativas aos Direito Humanos, sobretudo, o reforço do Estado de Direito e a promoção dos valores fundamentais à vida.

De acordo com a Angop, a coordenação de Angola do grupo de países africanos membros do Conselho de Direitos Humanos, também mereceu uma análise entre do chefe da diplomacia angolana e da alta funcionária da UA.

No encontro mantido com o Ministro Manuel Augusto, a comissária Minata Cessouma manifestou interesse em ver os recursos humanos angolanos inseridos nas actividades do Departamento de Assuntos Políticos da União Africana, incluindo nas Missões de Observação de Eleições no continente.

Os dois interlocutores concordaram sobre a necessidade de criação da Agência Humanitária Africana para fazer face à deslocação forçada, resultante de catástrofes naturais no continente.

O diálogo entre Manuel Augusto e Minata Cessouma passou também pelo Acordo da Criação da Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA), cujo lançamento da fase operacional vai ocorrer na Cimeira da União Africana em Niamey, Níger, a 7 de Julho próximo.

Angola está na fase final do processo de ratificação do referido Acordo.

Minata Cessouma chegou esta quarta-feira a Angola para uma visita de três dias.