Segurança dispara contra cidadão por lhe ter entornado cerveja

Um agente do serviço de segurança privada foi detido, recentemente, por presumível prática do crime de homicídio frustrado.

De acordo com a Polícia Nacional, o crime aconteceu no km9, Distrito da Estalagem, Município de Viana, quando a vítima, na companhia dos seus amigos, circulavam na via pública e despejou cerveja ao segurança, que ficou enfurecido e empenhou a arma de fogo, efectuando um disparo que atingiu o abdômem da vítima.

A vítima foi encaminhada à uma unidade hospitalar mais próxima, onde se encontra a receber cuidados médicos.

O autor da acção foi encaminhado ao Ministério Público, para os devidos procedimentos legais.